"Io conosco Chiellini, lo posso considerare un mio amico. dice una cosa giusta ma sbagliando. Lui c'è stato mille volte in episodi di campo. Che ha fatto quando la palla di Muntari è entrata è andato via dal campo? Eppure non era calcio, molto peggio che Bastoni. C'è modo e modo di dire le cose, le risposte di Spalletti sono molto migliori. Nessuno si può ergere a censore degli altri. La Juve non deve insegnare all'Inter come si campa e l'Inter non deve farlo alla Juve.