Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato delle dichiarazioni di Chiellini dopo la gara tra Inter e Juve
ultimora
Trevisani: “Chiellini ha sbagliato: con Muntari è uscito dal campo? E anche Marotta…”
"Io conosco Chiellini, lo posso considerare un mio amico. dice una cosa giusta ma sbagliando. Lui c'è stato mille volte in episodi di campo. Che ha fatto quando la palla di Muntari è entrata è andato via dal campo? Eppure non era calcio, molto peggio che Bastoni. C'è modo e modo di dire le cose, le risposte di Spalletti sono molto migliori. Nessuno si può ergere a censore degli altri. La Juve non deve insegnare all'Inter come si campa e l'Inter non deve farlo alla Juve.
Ognuno ha i suo armadi ben scheletrati. Ognuno c'ha la sua Champions discutibile vinta o qualificata, ognuno ha la sua storia. Che si mettano a dare insegnamenti agli altri io non lo accetto. Delle bandiere non ce ne frega niente, non ci spiegate la vita. Marotta oggi fa l'esempio del rigore su Cuadrado, prima è stato espulso Bentancur. Marotta era nella stessa situazione contro Spalletti nella situazione di Pjanic, cosa fai ricordi fino a Calvarese e non ti ricordi di Pjanic? Nessuno può fare la morale all'altro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA