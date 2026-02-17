Giuseppe Cruciani, giornalista e speaker radiofonico, ai microfoni del podcast Numer1, si è scagliato contro Roberto Saviano

Marco Astori Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 10:20)

Giuseppe Cruciani, giornalista e speaker radiofonico, ai microfoni del podcast Numer1, si è scagliato contro Roberto Saviano dopo le sue recenti dichiarazioni contro l'Inter: "Saviano ma che stai a dì? L'Inter non ha bisogno di avvocati difensori: il presidente Marotta ha il suo stuolo di avvocati e non ha di certo bisogno di me.

Ma come si fa a dire, ed è quello che ha scritto Saviano, che i campionati finché ci sarà Marotta a governare il calcio italiano secondo lui, non saranno regolari? Lo ha scritto lui, saranno dei campionati falsati e non importa se vince l'Inter. E' una follia assoluta, una cosa senza alcun senso soprattutto perché lui associa la vicenda degli ultras alla regolarità del campionato.

Non c'è nessun tipo di collegamento tra la vicenda ultras con la regolarità del campionato: ha sbagliato bersaglio, ha attaccato senza senso uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano. Il calcio italiano e il campionato, se dovesse vincere l'Inter, sarà regolare".