"Roba buona per l'Inter sempre più capolista: pareggiano Roma e Milan e perde il Napoli, troppa grazia per Chivu e i suoi che se la svignano con vantaggio sempre più largo. Non un gran football all'Olimpico, idee diverse di fare gioco, più Roma di Milan, il pari smorza le pretese di Gasperini e Allegri, in campo nervosismo continuo su episodi normali. Giornata di sorprese. Non è un momento felice per Antonio Conte. È un momento sereno per Luciano Spalletti".