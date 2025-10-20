Nicola Ventola è intervenuto a Viva El Futbol per parlare di Roma-Inter:
Ventola su Roma-Inter: “Mai visto un secondo tempo così di sofferenza con Inzaghi ma…”
"Ottimo primo tempo dell'Inter, il secondo di sofferenza che non me l'aspettavo ma è merito anche della Roma. La Roma non ha avuto grandi occasioni clamorose a parte quella di Dovbyk. Mi è piaciuto il primo tempo, abbiamo visto benissimo la compattezza, a me piace l'abbraccio finale. Non è leccare il culo, conosciamo i gesti finti, vedo la squadra che crede nell'allenatore. L'Inter non riusciva più a tenere palla, sembravano partite delle squadre in cui giocavo io e che dovevo salvarmi"
"Faccio fatica a ricordare un secondo tempo così di sofferenza con Inzaghi. La prendo come una cosa positiva, c'è tanto da lavorare però le idee e il concetto più i giovani Bonny e Pio completano un reparto offensivo che si può permettere di togliere Lautaro al 60', prima non facevi mai e inizi a creare qualcosa per il futuro"
"L'Inter rimane la squadra più forte in Italia visto il primo tempo, la Roma non meritava di perdere. La Roma poi è ancora lontana anni luce dalle idee di Gasperini"
