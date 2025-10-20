"Ottimo primo tempo dell'Inter, il secondo di sofferenza che non me l'aspettavo ma è merito anche della Roma. La Roma non ha avuto grandi occasioni clamorose a parte quella di Dovbyk. Mi è piaciuto il primo tempo, abbiamo visto benissimo la compattezza, a me piace l'abbraccio finale. Non è leccare il culo, conosciamo i gesti finti, vedo la squadra che crede nell'allenatore. L'Inter non riusciva più a tenere palla, sembravano partite delle squadre in cui giocavo io e che dovevo salvarmi"