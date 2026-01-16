Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Lecce

Marco Astori Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 11:09)

Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Lecce: "L'Inter per me ha meritato: ha giocato meno bene, era affaticata ma ha avuto difficoltà. Ma ha fatto di più del Lecce: togli l'occasione di Siebert, l'Inter ha portato a casa la partita meritandola. Qualcuno dimentica che l'altro faceva attaccante per attaccante, centrocampista per centrocampista: Chivu cos'ha fatto invece, ha messo le tre punte con Zielinski in mezzo al campo. Poi 10' dopo il vantaggio ha tolto un attaccante tornando come prima, lui ha coraggio come i grandi: non gliene frega niente, parla come gli pare e piace.

Ha un'esperienza clamorosa: capisci, in Italia devi andare a dire a quattro coglioni perché ha dato la giornata libera. Quando l'ho sentito parlare mi è tornato in mente Luis Enrique, quando non faceva fare il ritiro alla Roma e lo criticavano: poi è andato via e ha vinto tutto. Perché in Italia non siamo abituati a qualcosa di bello, diverso e migliore: a noi piace il leccaculo, il catenaccio, i serpenti con l'olio addosso. Cristian ha detto bene: fa quello che gli pare in base ai ragazzi e non deve dare spiegazioni a nessuno.

E l'ha vinta lui la partita: ma lui la sua l'ha già vinta per come si pone, per come fa giocare la squadra e per la credibilità che ha avuto. A differenza del genio che è stato 4 anni che si vendeva bene e ha fatto solo disastri e più danni della grandine, lui ha già vinto per l'impatto che ha avuto e per aver fatto capire alla stampa certe cose: lui è il secondo dopo Fabregas con le idee diverse. Chivu e Fabregas sono destinati ad andare via, l'Italia non li merita: tante merde che ci sono qui, gli incompetenti vivono così. E loro sono destinati ad allenare le super squadre in Europa".