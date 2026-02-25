Intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol su Youtube, Antonio Cassano ha parlato così del rendimento in Europa di Antonio Conte, da sempre un punto debole dell'allenatore del Napoli:
Cassano: “Conte evoluto negli ultimi 2 anni. Flop in Europa? Casualità anche se…”
Antonio Cassano ha parlato così del rendimento in Europa di Antonio Conte, da sempre un tasto dolente per il tecnico
"Secondo me una causa non c'è, ha fatto male alla Juve ed è vero, non ha fatto bene neanche quest'anno con il Napoli ma non trovo una causa specifica perché vedo un'evoluzione in questo allenatore, soprattutto nei due anni di Napoli, che vuole giocare più propositivo.
In Europa ci sono squadre sempre super top, ci sono squadre che ti mettono in difficoltà. Per me è una casualità però allo stesso tempo è vero che non ha fatto bene. Se sapevo il motivo, l'avrei detto tranquillamente e questo è un dato di fatto"
