Cassano: “Chiedo scusa a Conte, è tra i top 5 al mondo. E visto che non sono stupido…”

Matteo Pifferi Redattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 12:46)

Intervenuto su Twitch a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha ammesso di aver cambiato idea su Antonio Conte:

"In un quarto d'ora, Conte ha cambiato il modulo cambiando dall'anno scorso a quello di quest'anno per inserire De Bruyne. Visto che sono una persona sincera, pensavo che il Napoli avrebbe venduto Anguissa così da mettere De Bruyne. Conte invece ha preso Lang che è un esterno e poi fa il 4-1-4-1. Questo lo fanno solo determinati tipi di allenatori, Anguissa io lo vedevo fuori, invece è mostruoso e decisivo"

"La cosa più difficile per un allenatore metodico è cambiare, io lo definivo allenatore di terza fascia. Poi siccome non sono uno stupido, come dicevo che ho intravisto qualcosa in Allegri e infatti dico che se non è una casualità ma la vedrò ancora tra 2-3 mesi, sono pronto a cambiare idea, non me ne frega niente. Un allenatore bravo è uno che non si sofferma sul modulo, l'anno scorso ha cambiato tanti moduli, Conte si è evoluto, la sua squadra attacca, gioca. Gli dico scusa, oggi è tra i 3-5 migliori allenatori al mondo"

"Tolto De Bruyne, tra quest'anno e l'anno scorso non aveva fenomeni, Lobotka ma faccio fatica a vederne altri. L'anno scorso ha fatto un miracolo, quest'anno si sta evolvendo, per me è uno dei migliori al mondo e lo dico contro la mia idea di anni fa, sono sincero. Mi piace anche come parla, è cambiato tanto anche nella comunicazione. E' simpatico ed empatico"