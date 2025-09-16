FC Inter 1908
FCIN1908 / Ajax-Inter, prove di formazione per Chivu: ecco le novità. Senza Lautaro c’è…

FCIN1908 / Ajax-Inter, prove di formazione per Chivu: ecco le novità. Senza Lautaro c’è… - immagine 1
L'Inter si prepara per l'esordio in Champions League sul campo dell'Ajax. Alla Pinetina prime prove di formazione per Cristian Chivu
Daniele Mari Direttore 

L'Inter si prepara per l'esordio in Champions League sul campo dell'Ajax. Alla Pinetina, durante l'allenamento di rifinitura, prime prove di formazione per Cristian Chivu. Ecco quanto raccolto da Fcinter1908.

Il grande dubbio, ovviamente, riguarda Lautaro Martinez, fermato da un mal di schiena ma comunque convocato per la trasferta europea.

FCIN1908 / Ajax-Inter, prove di formazione per Chivu: ecco le novità. Senza Lautaro c’è…- immagine 2
Il favorito, in caso di forfait, è Bonny, che è stato provato inizialmente accanto a Thuram, prima di lasciare spazio alla seconda coppia testata, cioè quella formata da Pio Esposito e Thuram.

FCIN1908 / Ajax-Inter, prove di formazione per Chivu: ecco le novità. Senza Lautaro c’è…- immagine 3
A centrocampo, appare scontato il rientro di Sucic, provato con Barella e Calhanoglu. In difesa, spazio per De Vrij, oggi testato con Akanki e Baston. In porta, dovrebbe esserci la novità Martinez, con turno di riposo per Sommer.

