Gianni Pampinella Redattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 12:32)

Le partite esistono solo sulla carta e sono spesso quelle che nascondono le maggiori insidie. L’Inter lo sa bene e per questo guarda con grande attenzione alla trasferta di Amsterdam contro l’Ajax. Una sfida che segna il debutto dei nerazzurri in questa edizione della Champions League e che non possono sbagliare.

"È una sfida da vincere a tutti i costi, per il gap che esiste tra le due squadre, ma anche perché i nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi dopo la doppia caduta con Udinese e Juventus. È anche la classica situazione, però, in cui c’è tutto da perdere. Ragion per cui attenzione e concentrazione dovranno essere altissime. Del resto, di errori ne sono già stati commessi troppi, e sono stati anche pagati caro", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Vale anche per Chivu, che ha intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per fare le sue scelte. In Olanda ci saranno una serie di cambi e rotazioni, ma la fase di valutazione non è ancora finita. Nemmeno l’allenamento di ieri, peraltro, ha dato indicazioni precise".

(Corriere dello Sport)