Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così il disappunto di Kevin De Bruyne al momento della sostituzione durante Milan-Napoli
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così il disappunto di Kevin De Bruyne al momento della sostituzione durante Milan-Napoli: "De Bruyne si è incazzato, ha fatto anche poco. Io avrei preso, sarei andato direttamente in spogliatoio, gli avrei detto "vai a cagare" davanti a tutti e poi ci prendiamo a pugni in spogliatoio.

Lui da giocatore unico pensa: "Ho fatto gol, siamo 2-1, giochiamo nella loro trequarti: lasciami dentro". L'allenatore l'ha pensata in modo diverso e ha mandato un messaggio: De Bruyne non è apatico, a Manchester ha accettato di buon grado di uscire dopo il rosso di Di Lorenzo, era la sua festa e zitto ha capito la situazione.

Adesso ha tutto il diritto di dire: "Che cazzo stai facendo?". Non ha sbagliato niente, ci tiene ancora altrimenti andava in America e in Arabia a prendere i soldi. Avrebbe dovuto dire di più, poi Conte avrebbe detto "non rompere il cazzo". Si litiga e lì finisce".

