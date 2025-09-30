Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così il disappunto di Kevin De Bruyne al momento della sostituzione durante Milan-Napoli

Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così il disappunto di Kevin De Bruyne al momento della sostituzione durante Milan-Napoli: "De Bruyne si è incazzato, ha fatto anche poco. Io avrei preso, sarei andato direttamente in spogliatoio, gli avrei detto "vai a cagare" davanti a tutti e poi ci prendiamo a pugni in spogliatoio.

Lui da giocatore unico pensa: "Ho fatto gol, siamo 2-1, giochiamo nella loro trequarti: lasciami dentro". L'allenatore l'ha pensata in modo diverso e ha mandato un messaggio: De Bruyne non è apatico, a Manchester ha accettato di buon grado di uscire dopo il rosso di Di Lorenzo, era la sua festa e zitto ha capito la situazione.

Adesso ha tutto il diritto di dire: "Che cazzo stai facendo?". Non ha sbagliato niente, ci tiene ancora altrimenti andava in America e in Arabia a prendere i soldi. Avrebbe dovuto dire di più, poi Conte avrebbe detto "non rompere il cazzo". Si litiga e lì finisce".