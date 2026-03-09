FC Inter 1908
Cassano: “Milan ha meritato, Inter gara di merda: mi ha dato l’impressione di…”

A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano commenta così il derby vinto ieri dal Milan per 1-0 contro l'Inter
A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano commenta così il derby vinto ieri dal Milan per 1-0 contro l'Inter:

“Milan-Inter partita non bella, spettacolo indegno, bruttissimo. Me lo potevo aspettare dal Milan, ma per 30 minuti ha provato a pressare più alto almeno. Ma la delusione grande è stata l’Inter. C’è stata l’occasione clamorosa di Mkhitaryan e quella di Dimarco. Mi ha deluso l’Inter, ho avuto l’impressione che giocassero per il pareggio, per lo 0-0. Sei molto più forte tu Inter, mi ha dato fastidio l’atteggiamento, preferisco perdere come all’andata io.

Il Milan per la prima parte ha fatto qualcosa di diverso e ha vinto con merito. Il centrocampo rossonero ha asfaltato quello dell’Inter. Modric fa ancora la differenza, a 40 anni. Lo amo, è favoloso. Il Milan ieri ha strameritato di vincere, il campionato però non è riaperto: l’Inter vincerà lo scudetto. L’Inter ieri ha fatto una gara di merda, grandi demeriti loro”.

