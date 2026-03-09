“Milan-Inter partita non bella, spettacolo indegno, bruttissimo. Me lo potevo aspettare dal Milan, ma per 30 minuti ha provato a pressare più alto almeno. Ma la delusione grande è stata l’Inter. C’è stata l’occasione clamorosa di Mkhitaryan e quella di Dimarco. Mi ha deluso l’Inter, ho avuto l’impressione che giocassero per il pareggio, per lo 0-0. Sei molto più forte tu Inter, mi ha dato fastidio l’atteggiamento, preferisco perdere come all’andata io.