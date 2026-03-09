Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il derby vinto dal Milan. Per l'ex giocatore, nonostante la vittoria dei rossoneri, il campionato non è riaperto. "A chi dedico il primo pensiero di giornata? Ad Allegri, che non ha riaperto il campionato ma ha vinto meritatamente il derby. Con attenzione, voglia, ha vinto. Una doppietta che non accadeva proprio dai suoi tempi. Una piccola-grande impresa".

Guardando al calendario dell'Inter, Scudetto a rischio?

"Il fattore psicologico è da valutare. Se fa due vittorie e due pareggi nelle prossime quattro, l'Inter ha vinto lo Scudetto. Non credo che il Milan farà filotto, ma ha messo sicuramente un po' di pressione. L'Inter non riesce a giocare uno scontro diretto, è un mistero, oltre che un dato".