Longhi: “Mano di Ricci? Non mi esprimo. Ecco il problema di fondo. Bisogna…”

Su X il giornalista commenta la decisione di Doveri di non fischiare rigore per il mani di Ricci in Milan-Inter
Gianni Pampinella
Non si spengono le polemiche per il mani di Ricci non sanzionato col rigore nei minuti di recupero di Milan-Inter. Su X Bruno Longhi ha commentato così l'episodio: "Non mi esprimo sul braccio di Ricci, come non mi sono espresso su altre situazioni analoghe. Il problema di fondo è che non possiamo diversificare un “mani” da un altro solo per un’inezia, tipo la figura larga o stretta, oppure ritraeva o allungava il braccio".

"Bisogna cambiare il REGOLAMENTO. Il fallo di mano andrebbe sanzionato con il rigore solo se volontario o incidente in maniera significativa sull’azione in corso.Negli altri casi si dovrebbe ripristinare la punizione indiretta. Le polemiche calerebbero sensibilmente. PS il rigore dovrebbe essere la massima punizione, ripeto: massima!".

