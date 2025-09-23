"Con l'Ajax mi aspettavo una vittoria dopo la Juve. Mi aspettavo una vittoria più convincente col Sassuolo, ha meritato ma mi aspetto qualcosa di diverso. Devi cambiare per poter dettare tu il ritmo del campionato. Devi fare il 4-2-3-1, il 4-3-3... Ora è nella zona comfort, il 3-5-2, si sta adattando a quello. Io ho fiducia in Chivu, in come vede il calcio, ora gioca più avanti e non aspetta la linea della palla, ma l'Inter deve dare una sterzata alla squadra a tanti calciatori e devi prendersi dei rischi e cambiare metodo di gioco. Devi giocare sugli esterni, adattare Thuram sull'esterno. Puoi mettere più alto Dumfries o Luis Henrique. il 3-5-2 per l'Inter ha fatto il suo tempo. Se non cambia fra un mese o due mesi diremo che ha problematiche come la fine dello scorso anno. Chivu può e deve farlo, altrimenti la vedo complicata. La squadra forte per lottare col Napoli ce l'ha ma deve cambiare gioco e qualche giocatore per dare un po' di freschezza. Altrimenti alla prossima fermata ci saranno gli stessi problemi, meglio anticipare questa cosa. Se si vuole raddrizzare e fare paura deve cambiare l'idea e l'impostazione di gioco".