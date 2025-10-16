FC Inter 1908
Cassano: “In Italia i giovani non giocano perché sono scarsi, punto. E non parlo di livello Yamal”

A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dei giovani italiani dopo gli impegni della Nazionale
Alessandro Cosattini Redattore 

A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dei giovani italiani.

“In Italia i giovani non ci sono, perché altrimenti se sono forti giocano. In Italia se non giocano è perché sono scarsi, punto. E non parlo di Yamal e di quel livello lì io.

Per me comunque andremo al Mondiale, Gattuso ci porterà ai Mondiali, gli scaramantici si possono toccare”.

