Stefano Fiore si è ritirato dal calcio giocato nel 2011 e da allora sono cambiate molte cose. Per descrivere il momento attuale del movimento, l'ex centrocampista ha parlato a SoccerMagazine.it: "Oggi è molto più business, si guarda soprattutto a questo. C’è più testa e meno cuore. Una volta esistevano i presidenti padroni, oggi sono tutte multinazionali e a volte non si sa neanche bene chi sia il padrone di una società piuttosto che di un’altra. Sicuramente il denaro la fa ancor più da padrone".

"No, ma Simone ha fatto un bellissimo processo di crescita, soprattutto a livello europeo, perché in Italia aveva la squadra più forte per tutti gli anni in cui ha allenato e ha vinto un campionato solo, quindi magari sotto questo punto di vista poteva fare qualcosina di più. Forse ha pagato in campionato ciò che è riuscito a fare in Europa, perché ha fatto due finali di Champions, ma credo abbia dato una dimensione molto importante che tuttora rimane".