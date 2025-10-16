Stefano Fiore si è ritirato dal calcio giocato nel 2011 e da allora sono cambiate molte cose. Per descrivere il momento attuale del movimento, l'ex centrocampista ha parlato a SoccerMagazine.it: "Oggi è molto più business, si guarda soprattutto a questo. C’è più testa e meno cuore. Una volta esistevano i presidenti padroni, oggi sono tutte multinazionali e a volte non si sa neanche bene chi sia il padrone di una società piuttosto che di un’altra. Sicuramente il denaro la fa ancor più da padrone".
Fiore: “Inter? In Europa rimane la dimensione data da Inzaghi. In campionato…”
Le parole dell'ex centrocampista a proposito della squadra nerazzurra e del percorso degli ultimi quattro anni
L'Inter senza Inzaghi è meno temibile?
"No, ma Simone ha fatto un bellissimo processo di crescita, soprattutto a livello europeo, perché in Italia aveva la squadra più forte per tutti gli anni in cui ha allenato e ha vinto un campionato solo, quindi magari sotto questo punto di vista poteva fare qualcosina di più. Forse ha pagato in campionato ciò che è riuscito a fare in Europa, perché ha fatto due finali di Champions, ma credo abbia dato una dimensione molto importante che tuttora rimane".
