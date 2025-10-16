A due giorni di distanza dalla sfida contro il Cesena, l’allenatore dello Spezia Luca D'Angelo ha parlato ai microfoni della stampa. E ha citato anche l’ex Pio Esposito, ora all’Inter.
Spezia, D’Angelo: “Critiche pesanti a Pio Esposito, nessuno le ricorda ora! Ho combattuto io con l’Inter”
“Gli attaccanti stanno facendo fatica perché non riusciamo a metterli nelle condizioni ideali per esprimersi, ma sono convinto che migliorando vari aspetti, anche gli attaccanti riusciranno a fare molto meglio. In pochissimi si ricordano il primo anno di Pio Esposito insieme a me, nel quale ha segnato solo una rete contro il Venezia ed era oggetto di critiche pesanti, era ben contestato e questo non lo ricorda nessuno.
Io in primis, lo posso dire, ho combattuto con tutto me stesso per cercare di convincere l’Inter a lasciarcelo, perché vedevo le sue potenzialità. Ma nonostante il solo gol, nel girone di ritorno girammo a ritmo playoff. Sono sicuro che tutti i nostri attaccanti riusciranno, insieme, a trovare la giusta quadra per raggiungere i gol che abbiamo fatto l'anno scorso e questo dipende da tutti e non solo dagli attaccanti. I gol che Pio ha fatto lo scorso anno, a parte due o tre, sono stati tutti molto simili, cioè attaccando l'area di rigore, dove lui era fortissimo; ora noi dobbiamo modificare qualcosa rispetto allo scorso anno perché le caratteristiche sono diverse rispetto a quelle di Pio”.
