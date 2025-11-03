L'Inter vince a Verona e si porta a un punto dal Napoli capolista. Questa l'analisi di Antonio Cassano a Viva El Futbol:
Cassano: “Questa Inter fa paura. Chivu allenatore da grande squadra, quando lo ascolto…”
"Scudetto? L'Inter resta la più forte, poi c'è il Napoli che è la favorita perché ha l'allenatore più forte di tutti, poi c'è la Roma, che inizia a far vedere qualcosa di Gasperini, e la Juventus, che secondo me con Spalletti ora darà filo da torcere alle prime due. Chivu? E' leale, onesto, di valori. Non sbaglia nulla nell'analisi per come è andata la partita. Lo ascolto con molto piacere. Se non vedi la partita ma ascolti Chivu, puoi parlare con tutti e spiegarla comunque. E' credibile".
"Ieri l'Inter non meritava di vincere, il Verona meritava minimo di pareggiare. Ma l'Inter fa paura, ora è a -1. Chivu è assolutamente un allenatore da grande squadra, si vede l'impronta. Ha fatto 30 partite in Serie A, ma è credibile ed è da big. E' un allenatore super. Zielinski? Nel prime era un de Bruyne meno forte: sa fare tutto, solo che va a corrente alternata".
(Fonte: Viva El Futbol)
