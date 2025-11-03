"Scudetto? L'Inter resta la più forte, poi c'è il Napoli che è la favorita perché ha l'allenatore più forte di tutti, poi c'è la Roma, che inizia a far vedere qualcosa di Gasperini, e la Juventus, che secondo me con Spalletti ora darà filo da torcere alle prime due. Chivu? E' leale, onesto, di valori. Non sbaglia nulla nell'analisi per come è andata la partita. Lo ascolto con molto piacere. Se non vedi la partita ma ascolti Chivu, puoi parlare con tutti e spiegarla comunque. E' credibile".