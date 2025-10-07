Ancora polemica tra PSG e Francia: Barcola lascia il ritiro della Nazionale

Bradley Barcola lascia il ritiro della Nazionale ed è nuovo scontro tra il Psg e la federcalcio francese. Il forfait del 23enne giocatore dei campioni di Parigi, sostituito da Florian Thauvin, si è aggiunto alle numerose assenze in attacco della Francia in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Azerbaigian e Islanda: i Bleus hanno conquistato sei punti su sei a settembre e potrebbero staccare il pass per il torneo iridato, nonostante contino tra le altre le assenze del Pallone d'Oro Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Marcus Thuram.