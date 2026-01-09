Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha parlato così verso Inter-Napoli di domenica sera

Marco Astori Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 14:46)

Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha parlato così verso Inter-Napoli di domenica sera: "Per l'Inter non è un buon segno che il Napoli abbia pareggiato col Verona, non è un buon segno. Io a Napoli vedo un altro Conte, gli starà spaccando l'anima: l'Inter è la più forte nella rosa in Serie A senza se e senza ma, ma negli ultimi 5 anni, da quando è arrivato Inzaghi.

Se recupera Neres, sarà complicata per l'Inter: a me non piace giocare a 3, però Chivu si alza e spesso gioca 3 contro 3. Se gioca Neres su Bastoni, gli può fare tanto di quel male che se lo può sognare di notte. Hojlund sta facendo un lavoro alla Lukaku, McTominay arriva: sarà una partita bellissima, nessuna delle due aspetterà.

Ma se tu mi dici di dare la favorita: l'Inter è la più forte, ma di là c'è l'allenatore più forte. Dico Napoli 51, 49 Inter: Conte sta facendo capire alla squadra che se l'Inter scappa poi è dura riprenderli. Se l'Inter vince dà uno strappo quasi definitivo: a meno di una follia diventa dura riprenderli. Sono convinto che Conte la sta preparando come la finale della coppa del Mondo. Se l'Inter va a +7 è complicato riprenderli".