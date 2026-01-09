Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in live su Viva El Futbol, ha parlato così dell'impatto sull'Inter di Cristian Chivu

Marco Astori Redattore 9 gennaio - 09:25

Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in live su Viva El Futbol, ha parlato così dell'impatto sull'Inter di Cristian Chivu: "Lo conosco: può anche allenare da 13 partite, ma se uno è un leader è un leader. Lui ha fatto a 20 anni il capitano dell'Ajax: ha sempre voluto fare un certo calcio. Lui alla Roma si metteva sempre con Guardiola a parlare, parlare, parlare: facevano tutto l'opposto di quello che faceva Capello, loro parlavano di calcio.

Cristian è uno destinato ad essere un allenatore top. Allenare le piccole è una cosa, un'altra è l'Inter: con quell'altro l'Inter viene da 4 anni disastrosi. Dimarco dice che hanno fatto tantissimo: stop. Ne hai buttati tre al cesso e le due finali di Champions perse, una in malo modo e l'altra te la sei giochicchiata. Ma tre campionati buttati al cesso. Cristian arriva e tiene quel modulo, ma l'idea è diversa: gioca avanti e pressa.

La sua qualità migliore è quando parla e come si comporta: non si lamenta e non trova alibi e vuole giocare a calcio. Puoi stare ore ad ascoltarlo, a differenza di altri che ammosciano i coglioni. E' un grande, sono contento del suo lavoro e sono convinto che in poco tempo sarà ancora migliore: e a malincuore per l'Inter ma per me è destinato ad andare in una squadra ancor più importante, o in Premier o quelle due in Spagna".