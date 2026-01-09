FC Inter 1908
Previsione Cassano: “Mi spiace per l’Inter ma per me Chivu andrà ad allenare…”

Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in live su Viva El Futbol, ha parlato così dell'impatto sull'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in live su Viva El Futbol, ha parlato così dell'impatto sull'Inter di Cristian Chivu: "Lo conosco: può anche allenare da 13 partite, ma se uno è un leader è un leader. Lui ha fatto a 20 anni il capitano dell'Ajax: ha sempre voluto fare un certo calcio. Lui alla Roma si metteva sempre con Guardiola a parlare, parlare, parlare: facevano tutto l'opposto di quello che faceva Capello, loro parlavano di calcio.

Cristian è uno destinato ad essere un allenatore top. Allenare le piccole è una cosa, un'altra è l'Inter: con quell'altro l'Inter viene da 4 anni disastrosi. Dimarco dice che hanno fatto tantissimo: stop. Ne hai buttati tre al cesso e le due finali di Champions perse, una in malo modo e l'altra te la sei giochicchiata. Ma tre campionati buttati al cesso. Cristian arriva e tiene quel modulo, ma l'idea è diversa: gioca avanti e pressa.

La sua qualità migliore è quando parla e come si comporta: non si lamenta e non trova alibi e vuole giocare a calcio. Puoi stare ore ad ascoltarlo, a differenza di altri che ammosciano i coglioni. E' un grande, sono contento del suo lavoro e sono convinto che in poco tempo sarà ancora migliore: e a malincuore per l'Inter ma per me è destinato ad andare in una squadra ancor più importante, o in Premier o quelle due in Spagna".

