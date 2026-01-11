Cassano: “Inter, se batti il Napoli è lo strappo decisivo. Ma Conte…”

"Per l'Inter non è un buon segno che il Napoli ha pareggiato col Verona, poi c'è Hojlund che fa un lavoro alla Lukaku, tiene palla, fa salire, c'è McTominay che arriva. Sarà una partita bellissima da vedere, nessuna delle due starà lì ad aspettare l'altra.

Se tu mi dici, dammi una favorita, dico che l'Inter è favorita, c'è l'allenatore più forte dall'altra parte ma dico 51-49 per l'Inter, sarà una grandissima partita. Conte sta facendo capire alla squadra che se l'Inter scappa, poi è dura riprenderla. Se l'Inter vince, è complicato recuperare 7 punti in 18 partite, sarebbe uno strappo quasi definitivo"