Ventola convinto: “Ecco perché Inter-Napoli è da 50-50. Nerazzurri stanno meglio ma…”

"L'Inter sappiamo come gioca ed è in un buon momento. Stanno tutti bene all'Inter", dice Nicola Ventola
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol, Nicola Ventola ha parlato così di Inter-Napoli, match molto importante in ottica scudetto:

"Sono curioso di vedere questo match, l'Inter sappiamo come gioca ed è in un buon momento. Stanno tutti bene all'Inter, anche fisicamente e tutto gira.

Non vedo l'ora di vederla, sono curioso di vedere Conte, anche quando sbaglia. L'Inter è monocorde e sta bene ma di là c'è Conte che è uno stratega, ma per me è un match da 50-50"

