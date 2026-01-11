Intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol, Nicola Ventola ha parlato così di Inter-Napoli, match molto importante in ottica scudetto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ventola convinto: “Ecco perché Inter-Napoli è da 50-50. Nerazzurri stanno meglio ma…”
ultimora
Ventola convinto: “Ecco perché Inter-Napoli è da 50-50. Nerazzurri stanno meglio ma…”
"L'Inter sappiamo come gioca ed è in un buon momento. Stanno tutti bene all'Inter", dice Nicola Ventola
"Sono curioso di vedere questo match, l'Inter sappiamo come gioca ed è in un buon momento. Stanno tutti bene all'Inter, anche fisicamente e tutto gira.
Non vedo l'ora di vederla, sono curioso di vedere Conte, anche quando sbaglia. L'Inter è monocorde e sta bene ma di là c'è Conte che è uno stratega, ma per me è un match da 50-50"
© RIPRODUZIONE RISERVATA