Sabatini: “Fine sogno scudetto Milan? Sembrano giustificazioni pro Allegri ma dico che…”

"Il Milan è forte ma è al di sotto di Inter e Napoli e forse un po' alla pari con Juventus e Roma", dice Sabatini

Matteo Pifferi Redattore 11 gennaio - 18:22

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così del pareggio del Milan contro la Fiorentina al Franchi:

"Fine sogno scudetto per il Milan? Vi rivolgete alla persona sbagliata perché secondo me il sogno scudetto è sempre stato un sogno, di quelli che muoiono all'alba e durano un tempo relativamente breve. Il Milan è forte, bisogna essere chiari, non vale il confronto con l'ottavo posto dell'anno scorso quando si erano impegnati per fare tutto il peggio possibile ma è al di sotto di Inter e Napoli e forse un po' alla pari con Juventus e Roma.

Se lo scudetto non lo perdono Inter e Napoli, soprattutto l'Inter, per il Milan ci sono zero speranze, questa è l'impressione. E il fatto di non fare le coppe fin qui non ha inciso, anche perché tra Supercoppa e Coppa Italia il Milan ha forse giocato una o due partite in meno delle rivali. Si potranno discorsi sul gioco e su Allegri ma è fondamentale guardare le rose e fare i confronti anche tra la scorsa stagione e quella attuale.

Non mi dilungo, per qualcuno queste sono giustificazioni pro Allegri ma dico che la formazione contro la Fiorentina… se continua a lottare per lo scudetto, complimenti. Il Milan ha 18 giocatori affidabilissimi ma il confronto con Inter e Napoli è nettamente a favore di Inter e Napoli"