Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto sul palco di Viva El Futbol ad un evento a Roma, ha parlato così dell'Inter e della corsa scudetto: "Io sono affezionato a tante squadre, è normale che sono interista: ma se la mia squadra fa cagare lo dico.
Scudetto? Solo se facciamo un disastro clamoroso lo perdiamo: siamo talmente più forti degli altri, come negli altri anni quando si è fatto un disastro. Quest'anno a +10 può succedere uno tsunami che viene una volta ogni cent'anni: ma siccome ne abbiamo già fatti tre di disastri con Inzaghi, non penso. Ma se riprendiamo Inzaghi lo perdiamo la quarta volta: che rimanesse negli Emirati Arabi, è meglio".
