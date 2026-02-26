FC Inter 1908
Viviano: “Inter fuori? Fossi tifoso fregherebbe zero! E posso dirvi che so che…”

Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto in diretta su SportiumFUN, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League:
Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto in diretta su SportiumFUN, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Ovviamente andare fuori col Bodo è una figuraccia, perché vai fuori con una squadra che non è al tuo livello e ci siamo tutti.

Le due partite non hanno detto quello che poi è il risultato globale: non penso, anzi so che non è stato sottovalutato il turno, sono state due prestazioni non all'altezza e le paghi. Ma se fossi un tifoso non me ne fregherebbe niente: zero proprio.

Sì, mi dispiace, ma dopo questi anni in cui sono stato superiore e in Italia hanno vinto altri, sarei ben contento di gestire il finale di campionato e vincerlo, come credo succederà. E credo che la squadra, dopo le due finali e non aver vinto niente, la accantona facilmente questa ecco".

