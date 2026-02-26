Francesco Pio Esposito ha realizzato quattro reti in questo campionato e punta a entrare in una ristretta élite nerazzurra: nell'era dei tre punti a vittoria, solo Nicola Ventola, Obafemi Martins, Mario Balotelli e Mateo Kovacic hanno segnato almeno cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni.
L'attaccante classe 2005, alla sua prima stagione in Prima Squadra con i nerazzurri, sta collezionando numeri importanti
Numeri che certificano il percorso di crescita dell'attaccante.
(inter.it)
