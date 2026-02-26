FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, per Esposito un altro traguardo nel mirino: solo in quattro davanti a lui

ultimora

Inter, per Esposito un altro traguardo nel mirino: solo in quattro davanti a lui

Inter, per Esposito un altro traguardo nel mirino: solo in quattro davanti a lui - immagine 1
L'attaccante classe 2005, alla sua prima stagione in Prima Squadra con i nerazzurri, sta collezionando numeri importanti
Fabio Alampi Redattore 

Francesco Pio Esposito ha realizzato quattro reti in questo campionato e punta a entrare in una ristretta élite nerazzurra: nell'era dei tre punti a vittoria, solo Nicola Ventola, Obafemi Martins, Mario Balotelli e Mateo Kovacic hanno segnato almeno cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni.

Inter, per Esposito un altro traguardo nel mirino: solo in quattro davanti a lui- immagine 2
Getty Images

Numeri che certificano il percorso di crescita dell'attaccante.

(inter.it)

Leggi anche
Paganin: “Inter uscita contro una squadra nettamente inferiore. Per lo scudetto...
Inter, 115 i precedenti contro il Genoa: il bilancio. Nelle ultime 13 sfide…

© RIPRODUZIONE RISERVATA