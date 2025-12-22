A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento dell’Inter di Cristian Chivu

“L’Inter mi ha deluso assolutamente più del Milan. Col Bologna era subito in vantaggio, con la gran palla di Bastoni per Thuram. L’Inter non può essere messa in difficoltà per tutto il tempo poi, perché la squadra di Chivu è di gran lunga più forte del Bologna. Poi il secondo tempo l’Inter ha fatto qualcosa in più. Delle quattro della Supercoppa esce ridimensionata l’Inter, che è la più forte in assoluto in Italia.

Qual è la problematica negli scontri diretti? Non capisco, però è così. I rigori sono una lotteria, ma ho visto scelte un po’ particolari… L’Inter esce ridimensionata dalla Supercoppa. È la squadra che ha fatto peggio.

Il 2025 dell'Inter è estremamente fallimentare a mio avviso. Inzaghi ha fatto il disastro e l'ho sempre detto, 4 anni da buttare nel cesso, con un solo scudetto. Due finali di Champions? Non me ne frega niente, la prima volta dovevi uscire col Porto, tutto culo. La seconda volta col PSG ne hai prese cinque. Son convinto che Cristian Chivu farà una carriera top, è un grande allenatore e mi piace come parla, ma voglio vedere la squadra che aveva in mente perché lui Lookman lo voleva”.