Matteo Pifferi Redattore 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 01:02)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così dei temi principali della Serie A:

"Gli juventini possono guardare la classifica contenti, la Juve si è avvicinata al carro scudetto anche se è un'ipotesi più complicata. Spalletti è arrivato il 30 ottobre e ha fatto un vero lavoro da allenatore. In poche settimane ha scartato giocatori e promosso altri, ora ci sono undici titolari identificabili.

La Juve è una formazione che si riconosce bene, ha idee geniali come McKennie che parte in fascia e poi si accentra e questa mossa ha messo in difficoltà la Roma. La Juve ha battuto Roma e Bologna giocando bene. L'obiettivo primario è arrivare tra le prime 4 e fare passi in avanti, è a un punto dalla Roma ma di slancio, ha un calendario agevole"

"La Roma ha perso 4 partite su 4 contro le big, quando i numeri si ripetono hanno un significato. Gasp ha bocciato Ferguson in maniera drastica, può aver ragione ma in passato ho seguito tanto Gasperini, all'Atalanta ha criticato Pinilla, Gomez, Lookman. Non è quindi una bocciatura definitiva, si può pensare però ad una svolta completa sul mercato. Tra il Dybala top e quello di quest'anno c'è una grande differenza, non ha più la gamba di una volta. Dybala parte da dietro e può tirare però se scompare Soule, allora diventano problemi"