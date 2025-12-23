Giannichedda: “Scudetto? Napoli e Inter superiori ma la Juventus è sempre…”

"Spalletti è uno che dopo un po' di giornate capisce le caratteristiche dei suoi e li fa rendere al massimo", dice Giannichedda

Giuliano Giannichedda, ex Juve, ha parlato a TMW Radio proprio del rendimento dei bianconeri ma non solo:

"Spalletti è uno che dopo un po' di giornate capisce le caratteristiche dei suoi e li fa rendere al massimo. Sicuramente sistemerà tutto e farà in modo che la Juve si giochi le partite, poi tocca anche ai giocatori.

Devi sempre ripartire e giocare, quando hai Thuram che può spingere, Cambiaso che corre, hai tutto per giocarti la partita, ovvio poi ti serve equilibrio. E' giusto dare la mentalità vincente perché è la Juve, che va in campo per vincere. E Spalletti in questo è bravo".

Che obiettivi per la Juve?

"Spalletti si fida dei giocatori e viceversa. Spalletti è riuscito a far capire loro che se vanno tutti in una direzione, le cose si possono mettere bene. Quando la Juve ritrova entusiasmo e la voglia di essere Juve è pericolosa per tutte.

Napoli e Inter sono superiori per rosa, ma la Juve quando è la Juve è sempre molto pericolosa. E aggiungo: avere o non avere Bremer fa la differenza, quindi deve sperare anche di non perdere elementi importanti per strada".