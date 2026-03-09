A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola commenta così il derby vinto ieri dal Milan per 1-0 contro l'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ventola: “L’Inter nel derby non ha giocato neanche un tempo! Va dato atto al Milan che…”
ultimora
Ventola: “L’Inter nel derby non ha giocato neanche un tempo! Va dato atto al Milan che…”
A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola commenta così il derby vinto ieri dal Milan per 1-0 contro l'Inter
“Derby? Tanti personaggi, tanta televisione, tanta attesa, tanto spettacolo prima della partita ma poi è stata deludente. Complimenti al Milan che ha giocato un tempo e mi ha sorpreso con la pressione alta nel primo tempo. L’Inter non ha giocato neanche un tempo ieri.
Prestazioni insufficienti dei due attaccanti del Milan e anche dei due dell’Inter. Il Milan ha pressato e ripartiva, ho visto i giocatori rossoneri creare qualcosa, c’era una proposta, ho visto offensività. Va dato atto al primo tempo del Milan, nel secondo tempo il Milan torna a fare il Milan che sa difendersi basso. Non ho visto dribbling da nessuno delle due squadre”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA