Cassano: “Scudetto? Inter la più forte in Serie A! Ma il miglior allenatore è di un’altra squadra”

A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così della corsa scudetto in Serie A dopo Torino-Milan 2-3
A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così della corsa scudetto in Serie A dopo Torino-Milan 2-3:

“L’Inter è la squadra più forte del campionato, il Napoli ha lo stratega Conte in panchina. Il Milan non la vedo minimamente attaccata a queste due.

Sono convinto che tra qualche mese Inter e Napoli saranno avanti e si giocheranno loro lo scudetto. Alla lunga penso che il Milan si staccherà. L’Inter è la squadra più forte, il Napoli ha l’allenatore più forte della Serie A”, ha detto l’ex attaccante.

