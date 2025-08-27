A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dell’esordio dell’Inter in campionato contro il Torino:
ultimora
Cassano: “Altro che bravo Inzaghi, disastro Inzaghi. Avete visto che squadra? Era da 4 scudetti su 4”
“L’Inter, ragazzi… Lo dico da 4 anni, è una squadra fortissima. Sulla carta, Inter e Napoli sono le più forti come dice Adani. Io ho sempre detto che l’Inter anche in caso di vittoria della Champions avrebbe chiuso una stagione fallimentare. L’ho detto e mi sono preso anche dei rischi. Col passare del tempo, si sta vedendo che il suo allenatore (Inzaghi, ndr) aveva solo interesse ad andare via. Lui pensava ad altro, ai soldi arabi, pensava ad altro e ha distrutto l’Inter. Per 4 anni ha giocato solo in una maniera, tanti dicevano calcio meraviglioso…
I giocatori erano forti prima e lo sono adesso, ma mi ha convinto il pressing alto anche sullo 0-0, non aspettando dietro la linea come facevano con Inzaghi. Si pressava alto, si giocava anche uomo a uomo dietro. Tante volte li ho visti andare diretti sulle punte col Torino. Doveva esserci un allenatore bravo prima di Chivu, doveva vincere 4 scudetti su 4 e invece ha fatto un disastro”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA