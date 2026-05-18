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fcinter1908 ultimora Cassano: “Juve, Spalletti ha 0 colpe. La squadra è scarsa e son convinto che Yildiz…”
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Cassano: “Juve, Spalletti ha 0 colpe. La squadra è scarsa e son convinto che Yildiz…”
A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato così della Juventus dopo il ko a sorpresa contro la Fiorentina di ieri
A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato così della Juventus dopo il ko a sorpresa contro la Fiorentina di ieri.
“La Juve è scarsa ragazzi, l’unica cosa buona dei mesi di Spalletti è l’idea che ha dato al gioco, alcune partite riuscite altre no, ma la squadra è scarsa, è scarsa. Poi ho sempre detto che se pensa di tornare al vertice e Yildiz è quello tecnico più forte… Io resto convinto che non sia un campione, nella Juve è il migliore ma la squadra è scarsa. Poi è uno degli ultimi problemi eh.
Spalletti colpe ne ha 0. Questa Juve è scarsa e improponibile, i tifosi hanno fatto anche poco a tifare soltanto. I giocatori sono troppo, troppo scarsi”.
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