“La Juve è scarsa ragazzi, l’unica cosa buona dei mesi di Spalletti è l’idea che ha dato al gioco, alcune partite riuscite altre no, ma la squadra è scarsa, è scarsa. Poi ho sempre detto che se pensa di tornare al vertice e Yildiz è quello tecnico più forte… Io resto convinto che non sia un campione, nella Juve è il migliore ma la squadra è scarsa. Poi è uno degli ultimi problemi eh.