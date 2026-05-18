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Guardiola lascia il Manchester City dopo 10 anni: già scelto il sostituto, ecco chi è
La fine di un’era. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Pep Guardiola ha deciso di lasciare il Manchester City dopo un decennio e la vittoria della FA Cup a Wembley.
Stando alle indiscrezioni, i Citizens hanno già fatto trapelare la notizia, iniziando ad avvisare i propri partner commerciali di un annuncio imminente.
La notizia verrà comunicato in occasione dell’ultimo turno di Premier League che prevede la sfida contro l’Aston Villa.
Arrivato nel 2016, Pep ha conquistato 20 trofei alla guida del Manchester City, tra cui sei titoli di Premier League — tra cui lo storico record di quattro trionfi consecutivi — e la conquista della prima, storica Champions League nella storia del club.
Al suo posto in pole c’è Enzo Maresca, ex storico vice proprio di Pep sulla panchina dei campioni d’Inghilterra e reduce dall’esperienza alla guida del Chelsea.
Una scelta all’insegna della continuità tattica e filosofica all’interno del club.
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