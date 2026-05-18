In pole c’è Maresca, ex storico vice proprio di Pep sulla panchina dei campioni d’Inghilterra e reduce dall’esperienza alla guida del Chelsea

La fine di un’era. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Pep Guardiola ha deciso di lasciare il Manchester City dopo un decennio e la vittoria della FA Cup a Wembley.

Stando alle indiscrezioni, i Citizens hanno già fatto trapelare la notizia, iniziando ad avvisare i propri partner commerciali di un annuncio imminente.

Arrivato nel 2016, Pep ha conquistato 20 trofei alla guida del Manchester City, tra cui sei titoli di Premier League — tra cui lo storico record di quattro trionfi consecutivi — e la conquista della prima, storica Champions League nella storia del club.