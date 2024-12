"Non posso fare i complimenti alla Juve. La Juve è stata inguardabile col City, giocando pure in casa. Ha fatto una partita da 0-0, non mi è piaciuta per niente, complimenti alla fase della Juventus, quello sì, ma basta"

"Non faccio i complimenti al suo allenatore e nemmeno alla Juve, non ha fatto nulla, ha giocato solo in contropiede. Poi è il momento un po' così per il City e vince la Juve. Si guarda il risultato in Italia e allora per tutti va bene così"