Cassano, poi, non risparmia critiche a due giocatori della Roma: "Dybala è inguardabile e improponibile, Pellegrini un cagasotto"

Matteo Pifferi Redattore 25 dicembre 2025 (modifica il 25 dicembre 2025 | 20:57)

Ai microfoni di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato così della Roma e delle possibili mosse di mercato:

"Gasperini è quarto a +1 sulla Juve e neanche tanto lontano dalla prima che è l'Inter. Però adesso la dirigenza deve aiutare Gasperini e prendere 3-4 giocatori. Dybala è inguardabile, Dovbyk è infortunato e Ferguson è rimasto fuori e non convince. Improponibile far giocare Dybala falso nove, a 32 anni già non ce la fa più. Non ha forza, non ha cambio di passo, appena può tira in porta"

"Pellegrini poi è un giocatore da 0-0, è vero che ha segnato nel derby ma non è un giocatore alla Gasperini. E' un mezzo cagasotto, è mono passo, non è né sale né pepe. Soule è un altro che si deve svegliare, a me piace tanto ma nell'ultimo mesetto non sta facendo buone prestazioni"

"Kone? Per me è un buon giocatore, io non impazzisco per lui. Sai cosa farei io? Kone, vuoi andare all'Inter? Vai, perfetto. Io vado a prendere Ederson e Lookman. Kone non c'entra niente con Gasperini. Gasperini vuole il De Roon della situazione e il ruolo lo fa Cristante. Ederson che fa poi le due fasi, è più tecnico di Kone, Kone non lo vedo nell'idea di Gasperini"