Garbo: “Rigore Lazio contro il Milan? Ecco cosa ne penso. Sul Napoli dico…”

"L'unico neo è che è una realtà completamente straniera, dalla proprietà agli interpreti in campo", dice Garbo sul Como

Matteo Pifferi Redattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 23:02)

Daniele Garbo, giornalista, ha parlato così a TMW Radio del rigore non assegnato alla Lazio contro il Milan:

"Per me non si trattava in primis di rigore. L'arbitro è arrivato alla decisione giusta tramite un percorso sbagliato, dato che il fallo di Marusic non esisteva proprio. Romagnoli tira da mezzo metro e il movimento di Pavlovic mi sembra nettamente congruo, altrimenti non si può più marcare. Poi ne abbiamo visti di peggio, quindi se fosse stato assegnato non mi starei stupito".

Vittoria Napoli a Roma

"Il Napoli è uscito alla grande dal momento più complicato della stagione, vincendo tre partite consecutive grazie al cinismo. Nello specifico credo siano stati determinanti i due giorni di riposo in più rispetto alla Roma, che infatti è apparsa molto più spenta. i giallorossi hanno avuto praticamente un giorno solo per preparare la gara, inoltre dopo aver giocato una partita ostica in Europa League".

Pensiero del weekend

"Lo dedico al Como, che non è più una sorpresa ma una realtà. È la miglior difesa del campionato a pari merito con la Roma. L'unico neo è che è una realtà completamente straniera, dalla proprietà agli interpreti in campo"