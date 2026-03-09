FC Inter 1908
Cassano boom: “Inter, occhio a Lobotka se va via Calhanoglu! E c’è un altro nome in Italia”

Antonio Cassano fa due nomi in chiave mercato per l'Inter: ecco le sue parole a Viva el Futbol verso la prossima estate
Antonio Cassano fa due nomi in chiave mercato per l'Inter: ecco le sue parole a Viva el Futbol verso la prossima estate.

“Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter. Deve fare 25 anni, è giovane, sta facendo cose meravigliose con Perrone. Un giocatore che mi piace davvero tanto, ma deve baciare dove cammina perché ha trovato Fabregas. Penso possa fare una grande carriera, non so se senza Fabregas anche. Se va via Calhanoglu, occhio a lui.

Ma occhio anche a Lobotka se va via Calhanoglu, occhio a lui per l’Inter. Anche se mi arrivano voci anche su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve, lui aveva detto certe cose su Conte... L’Inter comunque farà un mediano basso in estate”.

