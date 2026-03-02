"Io sono la persona più chiara e diretta che conosca, l’ho sempre massacrato Dimarco. Dopo il gol a Dortmund, dopo quella grandissima prestazione, ho iniziato a vedere una continuità che io sto vedendo da quest’anno. È un numero 10 che fa il terzino sinistro all’Inter. Sta facendo la miglior stagione della sua carriera. Mi sta impressionando, alzo le mani, ora aspetto quando farà il quarto di difesa, voglio vederlo lì. Ma mi sta impressionando, al 75’ ha fatto 70 metri di corsa col Genoa, a destra e a sinistra.