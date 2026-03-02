Antonio Cassano fa mea culpa su Federico Dimarco: ecco il pensiero dell'ex attaccante a Viva el Futbol sull'esterno dell'Inter.
Cassano fa mea culpa: “Dimarco numero 10 che fa il terzino, chiedo scusa! Mi impressiona che…”
"Io sono la persona più chiara e diretta che conosca, l’ho sempre massacrato Dimarco. Dopo il gol a Dortmund, dopo quella grandissima prestazione, ho iniziato a vedere una continuità che io sto vedendo da quest’anno. È un numero 10 che fa il terzino sinistro all’Inter. Sta facendo la miglior stagione della sua carriera. Mi sta impressionando, alzo le mani, ora aspetto quando farà il quarto di difesa, voglio vederlo lì. Ma mi sta impressionando, al 75’ ha fatto 70 metri di corsa col Genoa, a destra e a sinistra.
Il gol fatto ieri, 99,9% mettevano la palla in mezzo per Thuram. Lui fa un gol clamoroso, pazzesco. Sta facendo la miglior stagione della sua vita. A differenza di Inzaghi, con lui usciva al 60/65’. Sono contento di cambiare idea su Dimarco, chiedo scusa per le altre volte".
