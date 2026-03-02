A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del prossimo mercato estivo che farà l'Inter:
Cassano: “Inter venderà questi 2 top e cambierà modulo. Ecco in che ruolo compreranno per step europeo”
“L’Inter deve cambiare modulo, sono quasi sicuro che lo faranno in estate. Prenderanno esterni di livello, per fare uno step anche a livello internazionale. Chi può andare a prendere però l’Inter? Mal che vada devi pagare 70 milioni per me… Per prenderli di quel livello. Martinelli fa la panchina oggi, costa 60/70 milioni. Diventa dura così.
Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, stavo riflettendo. Ne sono quasi sicuro che lo sacrificano. Poi scadono quei 5 contratti e per me poi Calhanoglu andrà via. Questi addii, Calha e Thuram, si può andare sugli esterni offensivi in quel caso. Dietro Dumfries può fare il terzino, anche Dimarco può farlo, al centro Akanji e Bastoni vanno bene. Il portiere poi. E gli esterni d’attacco, servono tanti soldi”.
