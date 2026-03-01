Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così il momento no di Marcus Thuram con l'Inter: "Devo dire che non sembra in un momento felicissimo: l'impressione mia è che abbia qualcosa che non gira per il verso giusto anche perché non ha la confidenza del gol e sembra anche un po' opaco anche nell'umore.