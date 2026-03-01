FC Inter 1908
Sabatini sul momento no di Thuram: “Posso sbagliare ma l’impressione mia è che abbia…”

Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così il momento no di Marcus Thuram con l'Inter
Marco Astori
Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così il momento no di Marcus Thuram con l'Inter: "Devo dire che non sembra in un momento felicissimo: l'impressione mia è che abbia qualcosa che non gira per il verso giusto anche perché non ha la confidenza del gol e sembra anche un po' opaco anche nell'umore.

Solo un'impressione? Può essere, posso sbagliare: ma mi sembra che non sia proprio entusiasta di quello che fa. Evidentemente sente come un peso il non avere la frequenza gol che aveva nei momenti migliori".

