Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così il momento no di Marcus Thuram con l'Inter: "Devo dire che non sembra in un momento felicissimo: l'impressione mia è che abbia qualcosa che non gira per il verso giusto anche perché non ha la confidenza del gol e sembra anche un po' opaco anche nell'umore.
Sabatini sul momento no di Thuram: “Posso sbagliare ma l’impressione mia è che abbia…”
Solo un'impressione? Può essere, posso sbagliare: ma mi sembra che non sia proprio entusiasta di quello che fa. Evidentemente sente come un peso il non avere la frequenza gol che aveva nei momenti migliori".
