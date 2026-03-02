FC Inter 1908
Tacchinardi: “Inter fuori col Bodo, è normale?”. Ordine: “Porti a casa critiche”. Ma Trevisani…

Al tavolo di Pressinf si dibatte ancora sull'uscita dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. Ecco la discussione
Marco Astori
Marco Astori 

Al tavolo di Pressing si dibatte ancora sull'uscita dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. Ecco la discussione tra Franco Ordine, Alessio Tacchinardi, Fabrizio Biasin e Riccardo Trevisani.

Ordine: "Una grande squadra come l'Inter ha il dovere morale e materiale di puntare a grandi obiettivi: quello che ha fatto l'anno scorso è qualcosa di straordinario perché non riesce a nessuno in Italia una cosa del genere. Poi lascia perdere i tifosi: se esci col Bodo ai playoff ti devi prendere le critiche, le devi incartare e le devi portare a casa".

Tacchinardi: "Stringiamo: è uscita col Bodo ai playoff ed è tutto normale? Perché è sembrato tutto normale".

Biasin: "Non mi sembra che Chivu non accetti le critiche, dice un'altra cosa: l'anno scorso criticavate perché ha provato a vincere tutto, quest'anno criticate perché forse punta al campionato".

Trevisani: "Nel 2021-22 arriva il nuovo allenatore e l'Inter dovrebbe arrivare tra le prime quattro perché dopo Conte, Lukaku e Hakimi che sono andati via non si sa cosa succede. L'Inter si stabilisce in vetta, fa sei titoli, due finali di Champions, vince la seconda stella, gioca il miglior calcio d'Italia e spesso d'Europa e ogni tanto si vince, si perde, si arriva in fondo alle competizioni e si esce col Bodo".

