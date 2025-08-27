Antonio Cassano non ha dubbi: l’Inter è la squadra più forte del campionato italiano, nonostante lo scudetto sia cucito sulle maglie dei giocatori del Napoli.
Antonio Cassano non ha dubbi: l’Inter è la squadra più forte del campionato italiano. Elogi importanti anche per Bonny
Queste le parole dell’ex attaccante a Viva el Futbol sui nerazzurri: “L’Inter ha due squadre, ha la rosa più forte del campionato.
Sucic è forte e giovane, mancava anche Calhanoglu. Chi ha in Italia un terzo centravanti forte come Bonny?”, si è chiesto Cassano.
