Cassano: “Inter la più forte, ha due squadre! Chi ha un terzo attaccante bravo come Bonny?”

Antonio Cassano non ha dubbi: l’Inter è la squadra più forte del campionato italiano. Elogi importanti anche per Bonny
Antonio Cassano non ha dubbi: l’Inter è la squadra più forte del campionato italiano, nonostante lo scudetto sia cucito sulle maglie dei giocatori del Napoli.

Queste le parole dell’ex attaccante a Viva el Futbol sui nerazzurri: “L’Inter ha due squadre, ha la rosa più forte del campionato.

Sucic è forte e giovane, mancava anche Calhanoglu. Chi ha in Italia un terzo centravanti forte come Bonny?”, si è chiesto Cassano.

