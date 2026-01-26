FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassano, nome inedito per la porta Inter: “Ecco il top da prendere dopo Sommer”

ultimora

Cassano, nome inedito per la porta Inter: “Ecco il top da prendere dopo Sommer”

Cassano, nome inedito per la porta Inter: “Ecco il top da prendere dopo Sommer” - immagine 1
In diretta a Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così della questione portiere di casa Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Cassano, nome inedito per la porta Inter: “Ecco il top da prendere dopo Sommer”- immagine 2

A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così della questione portiere di casa Inter.

Cassano, nome inedito per la porta Inter: “Ecco il top da prendere dopo Sommer”- immagine 3

“Perché non gioca Martinez per Sommer ora? Una cosa è giocare nel Genoa con tutto rispetto, giochi per la salvezza, una giocare per una super squadra che è l’Inter. Sommer capitano della Svizzera, ha giocato al Bayern ragazzi, un portiere moderno, forte tra i pali, coraggioso, sa giocare coi piedi.

Inter Chivu
Getty Images

Io divento davvero matto. La gente fischia, ma questo ragazzo tante volte ha salvato la squadra, anche in Champions mi ricordo. L’altra volta un suo eccesso, ma gioca Sommer perché è molto più forte e affidabile, ha grandissima personalità. Martinez è giovane e un buon portiere, ma l’Inter ha bisogno di un super portiere. Se Inzaghi e Chivu la vedono così, un motivo ci sarà. L’Inter deve andare a prendere un top, un nome può essere Ter Stegen", ha detto Cassano.

Leggi anche
Adani: “Quello che si dice su Sommer è falso. Luis Henrique? A dire la verità...
Cassano: “Dubito Chivu si vesta da Inzaghi: l’Inter non butterà nel cesso lo scudetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA