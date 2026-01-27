Gasperini: “Roma diversa dalle altre squadre, ecco perché. Da giovane il mio mito era…”

"Qui c'è una grandissima passione ma è anche vero che in tutti i posti c'è una passione incredibile, anche a Bergamo e a Genova. Roma è una città molto grande, con una percentuale di tifoseria che è un po' laziale e molto romanista. C'è un'identificazione nella città che è difficile da trovare altrove. Se vai a Milano posso essere anche in un'altra grande metropoli. Qui ti accorgi sempre di essere a Roma e questo legame forte con la squadra è identificato con valori comuni alla gente, è un attaccamento diverso a quello che puoi trovare in altri posti. Abbiamo vissuto finora momenti positivi, non se quando andrà peggio diventerà più difficile. Ci sono tante radio, se vai sul taxi si parla di Roma ma credo sia una forza. Se le cose vanno bene è una grande spinta".