27 gennaio 2026

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha commentato così la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì: "Finché i punti sono questi la corsa è aperta, ma l'Inter dà la situazione di essere la più forte per come gioca non solo per i risultati.

Chivu ha detto che la colpa è sua per proteggere, ma è stata una partita che la squadra non dico abbia sottovalutato ma ha pensato che fosse più facile di quello che sembrava perché il Pisa per 10 minuti non è uscito dall'area.

C'è stata un po' di superficialità, hanno cercato di fare una giocata da allenamento e non da partita. A me quello che ha impressionato è stata la reazione dopo lo 0-2: c'è stato bisogno dell'intervento di Chivu. Il cambio di venerdì più che punire Luis Henrique è per mettere Dimarco".