Inter, Marchegiani: “Errore Sommer? Giocata superficiale, da allenamento. Ma impressionato da…”

A Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha commentato così la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha commentato così la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì: "Finché i punti sono questi la corsa è aperta, ma l'Inter dà la situazione di essere la più forte per come gioca non solo per i risultati.

Chivu ha detto che la colpa è sua per proteggere, ma è stata una partita che la squadra non dico abbia sottovalutato ma ha pensato che fosse più facile di quello che sembrava perché il Pisa per 10 minuti non è uscito dall'area.

C'è stata un po' di superficialità, hanno cercato di fare una giocata da allenamento e non da partita. A me quello che ha impressionato è stata la reazione dopo lo 0-2: c'è stato bisogno dell'intervento di Chivu. Il cambio di venerdì più che punire Luis Henrique è per mettere Dimarco".

