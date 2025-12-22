In diretta su Viva el Futbol, così l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato del momento dell’Inter di Cristian Chivu.
“L’Inter è uscita facendo la sua partita. Meritava di vincere l’Inter per me col Bologna. Ma era già successo altre volte, vedi per esempio derby e Liverpool.
Comincio a intravedere qualche problema, perché l’Inter crea sempre, ma cominciano a diventare troppe queste sconfitte. A detta mia e non solo mia è nettamente la favorita in Italia l’Inter”.
