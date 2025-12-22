FC Inter 1908
In diretta su Viva el Futbol, così l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato del momento dell’Inter di Cristian Chivu
In diretta su Viva el Futbol, così l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato del momento dell’Inter di Cristian Chivu.

L’Inter è uscita facendo la sua partita. Meritava di vincere l’Inter per me col Bologna. Ma era già successo altre volte, vedi per esempio derby e Liverpool.

Comincio a intravedere qualche problema, perché l’Inter crea sempre, ma cominciano a diventare troppe queste sconfitte. A detta mia e non solo mia è nettamente la favorita in Italia l’Inter”.

