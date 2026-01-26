A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così della questione portiere di casa Inter.
Inter, Cassano: “Vi dico io perché gioca Sommer e non Martinez! E divento matto quando…”
“Perché non gioca Martinez per Sommer ora? Una cosa è giocare nel Genoa con tutto rispetto, giochi per la salvezza, una giocare per una super squadra che è l’Inter. Sommer capitano della Svizzera, ha giocato al Bayern ragazzi, un portiere moderno, forte tra i pali, coraggioso, sa giocare coi piedi.
Io divento davvero matto. La gente fischia, ma questo ragazzo tante volte ha salvato la squadra, anche in Champions mi ricordo. L’altra volta un suo eccesso, ma gioca Sommer perché è molto più forte e affidabile, ha grandissima personalità. Martinez è giovane e un buon portiere, ma l’Inter ha bisogno di un super portiere. Se Inzaghi e Chivu la vedono così, un motivo ci sarà. L’Inter deve andare a prendere un top, un nome può essere Ter Stegen", ha detto Cassano.
