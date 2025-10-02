L'ex portiere Emiliano Viviano, durante il podcast su Tv Play, ha parlato del momento di Lautaro e delle critiche che arrivano quando non segna:
Viviano: “Se tifi Inter e insulti Lautaro hai problemi. Periodi bui? Grazie al cazzo se fa…”
L'ex portiere, durante il podcast su Tv Play, ha parlato del momento di Lautaro e delle critiche che arrivano quando non segna
Lautaro il più decisivo della Serie A? Lo dicono i numeri. Ognuno ha la sua opinione ma se sei tifoso dell’Inter e insulti Lautaro hai qualche problema. Può non piacerti, ma ha vinto tutto. Dicevano che non segnava nelle finali e ha vinto una finale di Coppa America segnando ai supplementari. Dicono che a volte ha periodi di buio, grazie al cazzo fa 70 partite l'anno, è normale un po' di flessione
