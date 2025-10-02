Lautaro il più decisivo della Serie A? Lo dicono i numeri. Ognuno ha la sua opinione ma se sei tifoso dell’Inter e insulti Lautaro hai qualche problema. Può non piacerti, ma ha vinto tutto. Dicevano che non segnava nelle finali e ha vinto una finale di Coppa America segnando ai supplementari. Dicono che a volte ha periodi di buio, grazie al cazzo fa 70 partite l'anno, è normale un po' di flessione